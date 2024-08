Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten - Einbruch in Getränkemarkt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.08.2024:

Bad Zwesten

Einbruch in Getränkemarkt

Tatzeit: Samstag, 24.08.2024, 21:30 Uhr bis Sonntag, 25.08.2024, 11:05 Uhr

Unbekannte Täter sind in einen Getränkemarkt an der Chaumont Allee in Bad Zwesten eingebrochen und haben Tabakwaren gestohlen.

Die unbekannten Täter verschafften sich mit brachialer Gewalt durch das Einschlagen der Glasschiebetüren Zutritt zum Innenbereich des Getränkemarktes. Im Anschluss entwendeten die unbekannten Täter gezielt Zigaretten und Tabak aus dem Bereich der Kassen. Danach flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Der Gesamtwert der gestohlenen Tabakwaren beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Der Sachschaden an dem Glasschiebtüren wird auf circa 7.000,- EUR beziffert.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell