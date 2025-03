Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Schmuck gestohlen + Audi geklaut + Dieb greift in unverschlossenen VW + Scheibe eingeschlagen, Tasche entwendet + Kupferkabel gestohlen +400 Liter Diesel abgezapft +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Schmuck gestohlen

Durch ein vermutlich gekipptes Fenster stieg ein Dieb am Samstagabend (22.03.2025) gegen 20:20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Braunfelser Straße in Wetzlar ein. Der Täter durchsuchte mehrere Räume und ließ verschiedene Schmuckstücke mitgehen. Er wird als etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Der Unbekannte trug eine schwarze Jacke und Jeans. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen eine solche Person aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Audi geklaut

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (20.03.2025), 20:30 Uhr und Samstag (22.03.2025), 21:30 Uhr überwanden Autodiebe die technischen Sicherungen eines blauen Audi A6 Avant und fuhren mit dem Fahrzeug davon. Der Audi mit dem Kennzeichen WZ-B 1516 war in der Wilhelmstraße in Naunheim abgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem ist der blaue Audi A6 nach Donnerstagabend aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Zeugen können sich unter Tel.: 06441 9180 an die Kripo Wetzlar wenden.

Wetzlar: Dieb greift in unverschlossenen VW

Aus einem unverschlossenen grauen VW Multivan griff sich ein Langfinger in Niedergirmes Bargeld und Ausweisdokumente. Der VW parkte in der Zeit von Samstag (22.03.2025), 21:00 Uhr bis Sonntag (23.03.2025), 09:00 Uhr in der Jahnstraße. Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Scheibe eingeschlagen, Tasche entwendet

Innerhalb eines Zeitraums von 15 Minuten schlug ein Dieb eine Scheibe eines grauen VW Golf ein, der in der Straße "Brückenborn" auf dem Parkplatz des neuen Friedhofs in Wetzlar abgestellt war. Der Täter entwendete eine gelbe Handtasche samt Geldbörse. Die Tat ereignete sich am Sonntag (23.03.2025) zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr. Zeugenhinweise bitte telefonisch unter 06441 9180 an die Wetzlarer Polizei.

Dillenburg: Kupferkabel gestohlen

Einbrecher drangen in der Zeit von Sonntag (23.03.2025), 09:00 Uhr bis Montag (24.03.2025), 07:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Straße "Schelderau" in Niederscheld ein. Sie erbeuteten Kupferkabel im Wert von etwa 5.000 EUR. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02771 9070 bei der Polizei in Dillenburg zu melden.

Eschenburg: 400 Liter Diesel abgezapft

Diebe verschafften sich im Laufe des vergangenen Wochenendes Zutritt zu einem Werksgelände am Steinbruch in Hirzenhain. Sie knackten die Schlösser zweier Baucontainer und durchsuchten diese. Anschließend öffneten die Täter die Tanks von zwei Baustellenfahrzeugen und zapften insgesamt 400 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (21.03.2025), 16:30 Uhr und Montag (24.03.2025), 06:00 Uhr. Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei entgegen (Tel.: 02771 9070).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

