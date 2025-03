Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht + Gegen Skoda gestoßen + Ford gestreift + Kleinbus beschädigt +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht

Zu einem Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer kam es am Freitagnachmittag (21.03.2025) gegen 16 Uhr in Wetzlar-Niedergirmes. Der 14-jährige Fußgänger war auf dem gemeinsamen Geh- und Fahrradweg in der Dammstraße, Höhe Hausnummer 68, unterwegs und bemerkte den von hinten kommenden Radfahrer erst spät. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und der Fußgänger wies leichte Verletzungen im Rückenbereich auf. Der beteiligte Fahrradfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 / 9180). [F.M.]

Wetzlar: Gegen Skoda gestoßen

In der Zeit zwischen 07:25 Uhr und 10:00 Uhr stieß am Montag (24.03.2025) ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Gefährt gegen einen parkenden schwarzen Skoda Octavia. Der Unfall ereignete sich am Fahrbahnrand der Elsa-Brandström-Straße in Höhe der Hausnummer 31. Der Unfallverursacher flüchtete. Unfallzeugen können sich telefonisch unter 06441 9180 bei der Polizeistation Wetzlar melden.

Herborn: Ford gestreift

Bereits am Freitag (14.03.2025) streifte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen parkenden Ford Kuga. Der silbergraue Ford war zwischen 15:45 Uhr und 16:10 Uhr auf dem Parkplatz "Schießplatz" an der Bundesstraße 255 abgestellt. Der Sachschaden wird auf 3.300 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: 02772 47050 entgegen.

Ehringshausen: Kleinbus beschädigt

5.000 EUR Schaden entstanden Anfang der Woche durch eine Unfallflucht in Katzenfurt. Im Zeitraum von Montagabend (24.03.2025), 19:45 Uhr bis Dienstagmorgen (25.03.2025), 09:00 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in der Straße "Vor den Birken" mit einem grauen Ford Tourneo Custom. Der Kleinbus parkte teils auf einem Gehweg in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Birkenweg. Die Ermittler der Polizeistation Herborn gehen derzeit Hinweise noch, wonach es sich bei dem Unfallverursacher um einen roten Ford S-Max oder Galaxy gehandelt haben könnte. Sie fragen daher: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein roter Ford S-Max oder Galaxy mit Unfallschäden bekannt? Zeugenhinweise bitte an Tel.: 02772 47050.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell