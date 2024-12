Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher werfen Scheibe an Kaufhaus mit Gullydeckel ein: Zeugen in Kasseler Innenstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in ein Kaufhaus in der Kasseler Innenstadt eingebrochen. Dazu hatten die Täter mit einem Gullydeckel die Scheibe einer Eingangstür eingeworfen. In dem Warenhaus erbeuteten die Einbrecher Schmuckstücke in bislang noch nicht bekannter Anzahl und flüchteten. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch in das Kaufhaus in der Oberen Königsstraße hatte sich um 3:25 Uhr in der Nacht ereignet. Die Tatzeit lässt sich relativ genau bestimmen, da die Alarmanlage des Geschäfts zu dieser Zeit ausgelöst hatte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es sich bei den Tätern um zwei dunkel bekleidete Männer, die die Eingangstür des Kaufhauses an der Neuen Fahrt, Ecke Opernstraße, einwarfen und anschließend in der Schmuckabteilung mehrere Auslagen zerstörten. Bei Eintreffen des alarmierten Sicherheitsdienstes sowie der ersten Streifen der Kasseler Polizei nur wenige Minuten später waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Auch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten anschließend nicht mehr zum Erfolg. Mit ihrem Vorgehen richteten die Täter erheblichen Sachschaden an, der bisher jedoch noch nicht genau beziffert werden kann.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Tatortbereich Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell