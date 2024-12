Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach zwei Wohnungseinbrüchen in Straße "Am Fasanenhof": Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Zeugen zu zwei Einbrüchen in der Straße "Am Fasanenhof" in Kassel, die der Polizei am gestrigen Mittwochabend gemeldet wurden und auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen dürften, suchen derzeit die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Im ersten Fall hatten sich die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und sämtliche Räume nach Wertsachen durchsucht. Mit hochwertigen Schmuckstücken, deren Wert auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt wird, ergriffen die Unbekannten anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Der Einbruch, der nach bisherigem Ermittlungsstand von mindestens zwei Tätern verübt wurde, ereignete sich gestern in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr. Der zweite Tatort liegt nur 500 Meter entfernt. Dort waren die Einbrecher vermutlich ebenfalls im Laufe des gestrigen Mittwochs über ein Fenster in das Einfamilienhaus eingestiegen, nachdem sie die Scheibe mit mitgebrachtem Werkzeug zum Bersten gebracht hatten. Offenbar wurden die Täter bei ihrem Beutezug nicht fündig, denn nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Wer im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

