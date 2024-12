Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser: Kripo sucht Zeugen in Baunatal und am Brasselsberg

Kassel (ots)

Baunatal und Kassel-Brasselsberg:

Am gestrigen Dienstag wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Baunatal und im Kasseler Stadtteil Brasselsberg gerufen. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist nicht ausgeschlossen, dass die drei Taten im Zusammenhang stehen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Der Einbruch in der Theodor-Heuss-Allee in Baunatal-Großenritte hatte sich gestern in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr ereignet. Dort waren unbekannte Täter über ein gewaltsam aufgebrochenes Küchenfenster in das Haus gelangt, wurden bei ihrer Suche nach Wertsachen aber offenbar nicht fündig, denn sie flüchteten ohne Beute. Das zweite Einbruchsopfer aus der Haidenäcker Straße in Baunatal-Hertingshausen hatte sich am Abend bei der Polizei gemeldet. Im kurzen Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:35 Uhr hatten Einbrecher in diesem Fall mit Werkzeug eine Terrassentür aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht. Mit erbeuteten Dokumenten, Fahrzeugschlüsseln und einer GoPro Kamera ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Auch bei der dritten Tat im Eichholzweg im Kasseler Stadtteil Brasselsberg, der sich gestern zwischen 8:45 Uhr und 17:00 Uhr ereignete, hatten sich unbekannte Täter über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt verschafft. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, was die mutmaßlich in Richtung Feldgemarkung am Grunnelbach geflüchteten Täter erbeuteten.

Zeugen, die am gestrigen Dienstag im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

