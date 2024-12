POL-KS: 40 Kompletträder abmontiert und gestohlen: Polizei sucht Zeugen in Bettenhausen

Kassel (ots) - Ahnatal (Landkreis Kassel): Mindestens zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Montagabend versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kammerberg" einzubrechen. Zwar beschädigten die beiden Einbrecher eine Fensterscheibe auf der Gebäuderückseite, allerdings gelangten sie auf ...

mehr