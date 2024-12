Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach versuchtem Einbruch in Straße "Am Kammerberg" in Ahnatal: Polizei bittet um Hinweise auf zwei Täter

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel): Mindestens zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Montagabend versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kammerberg" einzubrechen. Zwar beschädigten die beiden Einbrecher eine Fensterscheibe auf der Gebäuderückseite, allerdings gelangten sie auf diesem Wege nicht in das Haus. Sie flüchteten daraufhin vom Tatort. Aufgrund von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera liegt eine Beschreibung der beiden Männer vor. Sie sind etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug zudem ein dunkles Basecap, eine Brille und trug einen Rucksack auf dem Rücken. Die mit dem Fall betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung auf die Täter. Wer am gestrigen Montagabend, etwa zwischen 18 und 20 Uhr, in dem Wohngebiet am "Kammerberg" in Ahnatal zwei entsprechende Personen beobachtet hat und weitere Hinweise auf die Täter, möglicherweise von ihnen genutzte Fahrzeuge oder die Fluchtrichtung geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell