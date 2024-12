Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unvermittelt Polizisten in Streifenwagen mit Faustschlägen attackiert: 19-Jährigem droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein 19-jähriger Mann hat am gestrigen Montagabend am Stern in Kassel einen am Steuer eines Streifenwagens sitzenden Polizisten völlig unvermittelt mit Faustschlägen durch das geöffnete Fenster der Tür angegriffen und ihn dadurch nicht unerheblich am Kopf sowie im Gesicht verletzt. Der 34-jährige Polizeibeamte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den hinreichend polizeibekannten 19-jährigen Tatverdächtigen mit somalischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz hat, nahmen die Beamten fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Er wird am heutigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Wie die dreiköpfige Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatte sich der plötzliche Angriff an der Ampel der Stern-Kreuzung gegen 21:40 Uhr ereignet. Der 19-Jährige hatte vor dem an der roten Ampel stehenden Streifenwagen die Untere Königsstraße an der grünen Fußgängerampel überquert, war völlig unvermittelt an die heruntergelassene Scheibe der Fahrertür herangetreten und hatte dem Polizisten dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 34-Jährige setzte sich daraufhin zur Wehr und stieß den Angreifer zurück. Allerdings nahm dieser erneut Anlauf und attackierte den Beamten mit weiteren Faustschlägen gegen den Kopf und das Gesicht, während er ihn gleichzeitig mit einer Hand an der Schutzweste festhielt, um damit offenbar seine Trefferwirkung zu erhöhen. Mithilfe der beiden Streifenpartner gelang es schließlich, den 19-Jährigen festzunehmen. Warum er den Polizisten derart unvermittelt und brutal angegriffen hat, ist bislang nicht geklärt. Eine bei dem Tatverdächtigen entnommene Blutprobe soll Aufschluss darüber geben, ob er unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Da durch die Faustschläge der Kopfhörer des Funkgeräts zerstört wurde, muss es sich nun neben des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung auch wegen Sachbeschädigung verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen den 19-Jährigen werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell