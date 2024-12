Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mülltonnen vor Einfamilienhaus brannten: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

In der Nacht zum heutigen Montag kam es in der Silberbornstraße in Kassel zum Brand von Mülltonnen vor einem Einfamilienhaus. Dank des beherzten und gedankenschnellen Handelns eines vorbeikommenden Passanten waren die beiden Hausbewohner unverletzt geblieben. Der Zeuge war kurz vor Mitternacht auf die brennenden Tonnen aufmerksam geworden, woraufhin er sofort die Feuerwehr alarmierte und die Bewohner aus dem Bett klingelte. Durch die umgehend eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude zwar verhindert werden, dennoch entstand Sachschaden an der Fassade und der Dämmung. Das Haus blieb aber bewohnbar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und haben die Brandstelle am heutigen Montagmorgen aufgesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Eine fahrlässige Verursachung des Brandes kann hingegen gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell