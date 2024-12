Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Gebäudebrand in Wolfhagen-Viesebeck: Ermittlungen dauern an; Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Wolfhagen-Viesebeck (Landkreis Kassel): Nachdem es am heutigen frühen Freitagmorgen zu einem Brand eines Wohnhauses in Wolfhagen-Viesebeck kam, haben die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Aufgrund des Brandes, der im Treppenhaus ausgebrochen war, war eine 46 Jahre alte Bewohnerin schwer verletzt worden. Sie wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt und schwebt in Lebensgefahr. Zwei jeweils 71 Jahre alte Hausbewohner waren durch das Einatmen giftiger Rauchgase verletzt worden. Einer von ihnen wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, wobei insbesondere eine Brandstiftung aktuell nicht ausgeschlossen werden kann. In die weiteren Ermittlungen ist auch das Hessische Landeskriminalamt eingebunden. Zur Aufklärung der Brandursache bitten die Ermittler des K 11 der Kasseler Kripo zudem um Hinweise von möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

