Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Luftdruck-Maschinenpistole in Innenstadt gezeigt: 42-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Für einen Polizeieinsatz in der Kasseler Innenstadt hat am gestrigen Donnerstagnachmittag ein 42-Jähriger aus Hann. Münden gesorgt. Der Mann hatte gegen 16:20 Uhr in einem Café am Friedrichsplatz mit einer Maschinenpistole hantiert, woraufhin besorgte Mitmenschen die Polizei alarmierten. Den Mitteilungen der Zeugen zufolge habe der Mann die Waffe offen gezeigt und anschließend in eine mitgeführte Tüte gesteckt. Die herbeieilenden Polizeistreifen konnten den 42-Jährigen nur wenige Augenblicke später in dem Café festnehmen und die Waffe sicherstellen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Luftdruck-Maschinenpistole im Nachbau einer MP40, mit der Stahlkugeln verschossen werden können. Der 42-Jährige musste die Beamten des Innenstadtreviers anschließend mit zur Dienststelle begleiten. Seinen ersten Angabe zufolge habe er die Waffe geschenkt bekommen und sie dann in dem Café ausgepackt. Damit verängstigte er jedoch andere Menschen. Zudem hat der Fall noch weitere Konsequenzen: Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgrund des Führens einer Anscheinswaffe ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell