POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots) - Zwei Personen wurden nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 6. Dezember, an der Einmündung Papenweg/Ammerweg leicht verletzt. Ein 66-jähriger Fordfahrer aus Hamm befuhr gegen 11 Uhr den Papenweg und wollte nach links in den Ammerweg abbiegen. Dabei übersah er einen auf dem Papenweg entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 78-jährigen Opelfahrer aus Hamm. Im Einmündungsbereich kam es zum ...

