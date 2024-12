POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall an Einmündung

Hamm-Rhynern (ots) - Zu erheblichen Verkehrsstörungen kam es am Freitag, 6. Dezember, nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße / Im Sutenkamp. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Driburg beabsichtigte um kurz nach 5 Uhr mit seinem Auflieger samt Zugmaschine von der Werler Straße nach links in die Straße Im Sutenkamp abbiegen. Dabei kollidierte er im ...

mehr