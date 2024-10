POL-WHV: Erneut E-Scooter ohne Pflichtversicherung kontrolliert - Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen

Wilhelmshaven (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 07.10.2024, 16:15 Uhr, bis zum 08.10.2024, 07:15 Uhr, in die Lagerräume einer in der Straße "An der Junkerei" ansässigen Firma ein, entwendeten Technikgeräte für Photovoltaiksysteme und flüchteten unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in ...

