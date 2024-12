POL-HAM: Friedliche Versammlung im Kontext der aktuellen Lage in Syrien

Hamm-Heessen (ots) - Am Freitag, 6. Dezember, hat ein 78-jähriger Opel-Fahrer einen Fußgänger erfasst. Der Mann aus Hamm wollte mit seinem Auto vom Bockumer Weg geradeaus auf die Heessener Straße fahren. Dabei kollidierte er gegen 8.30 Uhr mit dem 31 Jahre alten Hammer, der zu Fuß die Straße überquerte. Der Passant kam per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (jes) Rückfragen bitte an: ...

