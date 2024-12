POL-HAM: Fußgänger von Auto erfasst

Hamm-Heessen (ots) - Ein unbekannter Verursacher hat zwischen 19 Uhr am Dienstag, 3. Dezember, und 11.45 Uhr am Folgetag das linke Heck eines schwarzen VW Tiguan beschädigt. Das Auto parkte in diesem Zeitraum am östlichen Fahrbahnrand der Amtsstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter ...

