POL-HI: Sachbeschädigung an drei PKW in Freden

Hildesheim (ots)

Freden (msc) - Im Zeitraum zwischen dem 22.04.2024 von 17:30 Uhr bis zum 23.04.2024 08:30 Uhr ist es in der Straße "Langer Weg" in Freden zu insgesamt drei Sachbeschädigungen an verschiedenen PKW gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden dabei PKW der Marken Renault, Skoda und VW durch einen unbekannten Täter beschädigt. Dieser verkratzte die PKW mit einem bisher unbekannten Gegenstand, sodass an den PKW insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 5000EUR entstanden ist. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder im genannten Zeitraum, in Tatortnähe, verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/80730 in Verbindung zu setzen.

