POL-UL: (UL) Ulm - Von Hebebühne gestürzt

Am Mittwoch erlitt ein 46-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in Ulm schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich in einer Firma in der Hans-Lorenser-Straße. Gegen 11 Uhr führte ein 46-Jähriger auf einer Hebebühne Arbeiten an der Decke durch. Zeitgleich fuhr ein 61-Jähriger in der Lagerhalle mit einem Gabelstapler rückwärts. Dabei stieß er gegen die Hebebühne. Diese kippte um und der 46-Jährige stürzte aus etwa 15 Metern zu Boden. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft zudem einen Gutachter.

++++1018414 (JS)

