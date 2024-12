POL-HAM: Schwarzer VW Tiguan an Amtsstraße beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Wilhelmstraße, Ecke Kamener Straße hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch, 4. Dezember, einen schwarzen Mercedes beschädigt. Der Verursacher touchierte die linke Front des Autos zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise zum Unfall und dem ...

