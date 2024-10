Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekanntes Duo raubt Handy

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Ridderstraße;

Tatzeit: 16.10.2024, 17.25 Uhr;

Bislang unbekannte Täter raubten am vergangenen Mittwoch in Ahaus ein Handy. Ein 27-jähriger Ahauser hatte auf einer Verkaufsplattform sein neuwertiges Handy zum Kauf angeboten. Auf die Anzeige meldete sich ein vermeintlicher Kaufinteressent und man vereinbarte einen Termin für 17.30 Uhr in der Ridderstraße. Dort erschien der bislang unbekannte junge Mann in Begleitung eines weiteren Jugendlichen. Zur Begutachtung des Handys übergab der vermeintliche Käufer nach Absprache eine Geldbörse als Pfand. In dem Moment stieß dessen Begleiter den Ahauser zur Seite und beide Täter rannten mit dem Smartphone in Richtung Rottweg davon. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf. Auf der Dieselstraße brach der Sichtkontakt ab. Das übergebene Portemonnaie war leer. Der Wert des erbeuteten Handys wurde mit mehr als tausend Euro angegeben. Die beiden Räuber wurden wie folgt beschrieben: 1. Täter: Etwa 14 bis 17 Jahre alt, 1,60 Meter groß, dunkle Locken und kurzer, schwarzer Schnurrbart. Der Mann trug blaue Jeans, einen grauen Pullover, weiße Sneaker und ein dunkelblaues Basecap. 2. Täter: Etwa 14 bis 17 Jahre alt und 1,50 bis 1,60 Meter groß. Er trug eine schwarze Jeans, schwarze Jacke, schwarzes Basecap und führte ein braunes Damen-Pedelec mit sich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu den beiden flüchtigen Jugendlichen machen? Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

