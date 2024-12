POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots) - Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ulmenstraße war am Montag, 2. Dezember, das Ziel von zwei unbekannten Einbrechern. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete, wie sich die beiden Einbrecher an einer Eingangstür zu schaffen machten und anschließend in die Wohnung eindrangen. Nachdem er die Polizei verständigt hatte und der Wohnungsinhaber zurückgekehrt war, flüchteten die Unbekannten - ...

