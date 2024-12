POL-HAM: Nachbar beobachtet Einbruch in der Ulmenstraße

Hamm-Pelkum (ots) - Einbrecher haben zwischen Freitag, 29. November, um 15.30 Uhr und 9 Uhr am Montag, 2. Dezember, die Räumlichkeiten einer Kita an der Jupiterstraße nach Diebesgut durchsucht. Die Täter haben eine Tür aufgebrochen und sind so ins Innere gelangt. Ob sie bei ihrem Beutezug fündig geworden sind, ist bislang nicht klar. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 ...

mehr