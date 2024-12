Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zigarettenautomat aufgesprengt - Zwei Unbekannte flüchten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige beschädigten am Samstag, 7. Dezember, gegen 4 Uhr, einen Zigarettenautomaten auf der Haberkampstraße und entwendeten mehrere Packungen Zigaretten.

Nachdem die beiden Unbekannten den Automaten aufsprengten, nahmen sie eine unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln an sich und flüchteten anschließend in nördliche Richtung.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

