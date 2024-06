POL-PDTR: Diebstahl aus Ferienhäusern

Tawern (ots) - Am Dienstag, 24.05.2024 wurde in der Margarethenkapelle in Tawern ein zerstörtes Tonbild aufgefunden. Am Freitag, 31.05.2024, gegen 14 Uhr wurden wiederum in der Margarethenkapelle in Tawern mehrere beschädigte Tonbilder und Heiligenfiguren aufgefunden. Weiterhin wurde ein kleines Kreuz auf den Kopf aufgestellt. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Saarburg bittet Zeugen, sich ...

