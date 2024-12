Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Unfallflucht auf Korbacher Straße bei Kassel-Nordshausen: Polizei sucht grauen BMW X3 oder X5

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen: Bislang nicht ermittelt werden konnte der flüchtige Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich letzte Woche Freitag auf der Korbacher Straße zwischen dem Kasseler Stadtteil Nordshausen und der Autobahn 44 ereignete. Aus diesem Grund wenden sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise auf einen grauen BMW X3 oder X5. Dieser Wagen soll gegen 3:40 Uhr in der Nacht zum 6. Dezember einen entgegenkommenden Autofahrer geschnitten haben, sodass dieser ausweichen musste und im Graben landete. Der graue BMW war anschließend in Richtung Nordshausen weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An dem Pkw, der im Graben gelandet war, einem 1er BMW, war ein Totalschaden von ca. 11.000 Euro entstanden. Der 28 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg blieb unverletzt. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

