Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall (18.06.2024)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung hat am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Kreuzung der Bundesstraße 33 und der Landesstraße 177, der sogenannten "Schorenkreuzung", zu einem Unfall mit insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden geführt. Eine 49-jährige BMW Fahrerin fuhr von der L 177 an der Kreuzung auf die B 33. Dabei stieß sie mit einer vorfahrtsberechtigten in Richtung St. Georgen fahrenden 70-jährigen VW Fahrerin zusammen. Trotz des Versuchs, konnte die Fahrerin des VWs den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst musste den BMW an der Unfallstelle abholen.

