Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnhausbrand mit einer schwerverletzten Person

Kassel (ots)

Am heutigen Abend kam es gegen 18.15 Uhr in der Dörnhagener Straße in Guxhagen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit 3 Etagen. Beim Eintreffen der Streifen und der Feuerwehr konnte ein Wohnungsbrand im 1. Obergeschoss festgestellt werden. Zwei Bewohner konnten durch die Feuerwehr zeitnah nach draußen begleitet werden. Ein dritter Bewohner wurde mit schweren Verletzungen aus seiner Wohnung gerettet und in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude. Durch den Brand und die Löscharbeiten entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude. Es ist derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Peter Bott

Polizeiführer vom Dienst

