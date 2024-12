Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (BAB7): Lkw-Unfall mit tödlich verletzter Person auf der Autobahn A7

Kassel (ots)

Am Di., 17.12.2024, gg. 03:25 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 zwischen dem Autobahnkreuz Kassel Mitte und dem Autobahndreieck Kassel Ost in Fahrtrichtung Hannover ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Lkw auf einen anderen, der auf Grund einer technischen Panne auf dem Seitenstreifen stand, aus bislang ungeklärter Ursache auf. Der Fahrer des auffahrenden Lkw verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Lkw befand sich zum Zeitpunkt des Aufpralls nicht mehr in seinem Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden Lkw Totalschaden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter hinzugezogen. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Die BAB 7 ist für die Bergungsarbeiten noch voraussichtlich bis in die Mittagsstunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell