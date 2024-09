Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht durch Pkw

Unna (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw ist am Freitag (20.09.2024) die 15-jährige Radfahrerin aus Unna leicht verletzt worden.

Gegen 13.30 Uhr war sie auf dem Radweg der Kamener Straße in Unna-Königsborn unterwegs. In Höhe der Einmündung "Am Wilhelmsbau" wollte sie die Straße überqueren. Dabei habe sie ein Pkw übersehen und sei ihr in die Seite gefahren. Dabei sei sie gegen die Motorhaube des Pkw geprallt und fiel zu Boden. Der Pkw-Fahrer fragte nach ihrem Wohlbefinden und setzte dann seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden und das leicht verletzte Mädchen zu kümmern.

Das Fahrrad der 15-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei sucht jetzt nach diesem Pkw-Fahrer:

- Männlich - Ca. 50 Jahre alt - Graue Haare, "Boxerschnitt" - Trug schwarze, runde Brille - Grauer Pkw

Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem gesuchten Mann machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell