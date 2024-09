POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pedelecfahrer

Kamen (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw ist am Samstag (21.09.2024, 16.05 Uhr) im Kreuzungsbereich Afferder Straße/ Wasserkurler Straße/ Massener Straße eine 64-jährige Beifahrerin aus Bergkamen leichtverletzt worden. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund befuhr die Afferder Straße in Richtung Massener Straße. Er bremste am Einmündungsbereich zunächst ab und fuhr dann in Richtung Massener ...

