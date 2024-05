POL-PPRP: Über 60 km/h zu schnell

Birkenheide (ots) - Am späten Dienstagabend (21.05.2024), gegen 23:15 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Mannheimer Straße (Birkenheide) abgestellter LKW in Brand und brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 120.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer hat im Bereich der Mannheimer Straße verdächtige Wahrnehmungen ...

