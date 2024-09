Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Armaturen, Kupferkabel und Thermenzubehör aus Rohbau entwendet

Kamen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die nach einem Diebstahl von Gegenständen aus dem Sanitärbereich in Kamen flüchtig sind.

Zwischen Donnerstagnachmittag (19.09.2024), 14.00 Uhr und Freitagvormittag (20.09.2024), 10.00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in einen Rohbau mit mehreren Wohnungen an der Blumenstraße in Kamen eingedrungen und haben dort Armaturen, Thermenzubehör und Kupferkabel entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Verbleib dieser Gegenstände machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307-921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

