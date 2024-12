Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Brand in Wolfhagen-Viesebeck: Brandopfer verstorben; Ermittlungen dauern an

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie bitte auch die am Freitag, 13.12.2024, um 05:06 Uhr und 14:15 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Nordhessen zu dem Brand.)

Wolfhagen-Viesebeck (Landkreis Kassel): Die bei dem Brand in der Nacht zum vergangenen Freitag in Wolfhagen-Viesebeck lebensgefährlich verletzte 46-jährige Frau ist am gestrigen Montag leider in einem Krankenhaus verstorben. Eine Obduktion des Leichnams zur Feststellung der genauen Todesursache wird anberaumt. Die weiteren Ermittlungen, die von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt werden und in die auch die Brandursachenermittler des Hessischen Landeskriminalamtes eingebunden sind, dauern aktuell an. Die Brandursache konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittler können eine Brandstiftung derzeit nicht ausschließen. Im Hinblick auf den tragischen Tod der 46-Jährigen ermittelt die Kripo daher nun wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Todesfolge. Auch weiterhin bitten die Beamten des K11 um Hinweise von möglichen Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag, 13. Dezember 2024, gegen 4:35 Uhr, mutmaßlich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Neben der 46-Jährigen waren auch zwei 71 Jahre alte Hausbewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Beide konnten die Klinik inzwischen wieder verlassen.

Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell