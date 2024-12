Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Brand in einem Gebäude in Reinhardshagen-Veckerhagen

Kassel (ots)

Am heutigen Morgen, 19.12.2024, gg. 03:50 Uhr, kam es zu einem Brand in einem unbewohnten einstöckigen Einfamilienhaus in Reinhardshagen-Veckerhagen. Derzeit sind die Feuerwehren aus Reinhardshagen und Hann. Münden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

