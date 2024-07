POL-MFR: (810) Randalierer von Passanten festgehalten

Zirndorf (Lkrs. Fürth) (ots) - In der Nacht von Mittwoch (24.07.2024) auf Donnerstag (25.07.2024) wurden in Zirndorf (Lkrs. Fürth) vier hochwertige E-Bikes und ein Rennrad aus einer Tiefgarage entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. In der Fürther Straße, in der Nähe zur "Alten Veste" in Zirndorf (Lkrs. Fürth) wurden in der Nacht von Mittwoch (24.07.2024) auf ...

