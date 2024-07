Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (808) Hochwertige E-Bikes aus Tiefgarage entwendet - Zeugenaufruf

Zirndorf (Lkrs. Fürth) (ots)

In der Nacht von Mittwoch (24.07.2024) auf Donnerstag (25.07.2024) wurden in Zirndorf (Lkrs. Fürth) vier hochwertige E-Bikes und ein Rennrad aus einer Tiefgarage entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Fürther Straße, in der Nähe zur "Alten Veste" in Zirndorf (Lkrs. Fürth) wurden in der Nacht von Mittwoch (24.07.2024) auf Donnerstag (25.07.2024) insgesamt vier hochwertige E-Bikes und ein Rennrad entwendet. Die Fahrräder befanden sich in einer Tiefgarage eines Wohnkomplexes. Bei zwei weiteren E-Bikes wurde versucht, die Schlößer aufzubrechen um diese zu entwenden.

Der Wert der gestohlenen Fahrräder wurde durch die Eigentümer auf über 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 96927 - 0

Erstellt durch: Maximilian Semlinger

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell