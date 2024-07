Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (806) Brände in Erlangen - drei Tatverdächtige festgenommen - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (25.07.2024) legten zunächst Unbekannte mehrere Brände in Erlangen-Bruck. Die Polizei konnte im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen drei 16-jährige Tatverdächtige festnehmen. Die Kripo Erlangen ermittelt und sucht Zeugen sowie weitere eventuelle Geschädigte.

Gegen 03:00 Uhr teilte eine Zeugin über Polizeinotruf den Brand eines Metallverschlags für Mülltonnen in der Stoke-on-Trent-Straße mit. Während Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand löschten, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt den Sachverhalt vor Ort auf.

Kurze Zeit später, gegen 03:25 Uhr, wurde der Polizei ein weiterer Brand mitgeteilt. Ein Zeuge beobachtete Rauchschwaden aus dem Bereich einer nahegelegenen Tankstelle. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt stellten fest, dass eine Gartenhütte am Herzogenauracher Damm in Flammen stand. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen.

Bereits bei den ersten Zeugenbefragungen an den beiden Tatorten ergaben sich Anhaltspunkte, dass die Brände von mehreren unbekannten Personen gelegt wurden. Aus diesem Grund fahndeten die Polizisten umgehend nach den Tätern und banden hierbei neben mehreren Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt auch einen Polizeihubschrauber ein. Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen und die Fortführung der Fahndungsmaßnahmen gelang es den Einsatzkräften am Donnerstagvormittag, drei 16-jährige Tatverdächtige vorläufig festzunehmen.

Im weiteren Verlauf meldete sich eine weitere Geschädigte, die angab, dass ihre Gartenhütte im Fürstenweg über Nacht beschädigt wurde. Die Gartenhütte wies verkohlte Stellen auf, geriet aber glücklicherweise nicht in Brand.

Inzwischen haben die Brandermittler der Kripo Erlangen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Schaden an den drei Tatorten auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Die drei Jugendlichen müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung strafrechtlich verantworten. Die Ermittler prüfen unterdessen, ob das Trio für weitere ähnlich gelagerte Brände der vergangenen Monate in Erlangen-Bruck und -Eltersdorf in Betracht kommen.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, welche in den vergangenen Monaten Brandbeschädigungen an Gartenhäusern oder dergleichen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell