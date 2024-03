Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Am Samstag (02.03.2024) kam es um 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bruchstraße in Olpe. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr vom Gelände einer Tankstelle in den fließenden Verkehr ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 56-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt auf der Bruchstraße in Richtung Dahl-Friedrichsthal fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 56-Jährige als auch seine 59-jährige Beifahrerin verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell