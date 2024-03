Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am 03.03.2024 um 16:14 Uhr im Bereich der Winterberger Straße (B236) in Lennestadt-Saalhausen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 41-jähriger aus Hilchenbach mit seinem PKW die oben genannte Straße von Schmallenberg kommend, in Fahrtrichtung Lennestadt. Zeitgleich befuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung eine 24-jährige aus Schmallenberg mit ihrem PKW die Winterberger Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 41-jährige aus Hilchenbach in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW der 24-jährigen. Dabei wurde der 41-jährige PKW-Fahrer, seine Beifahrerin (35) und ein Kind (3)leicht verletzt. Im PKW der 24-jährigen wurde die Fahrerin sowie ein Kind (1) leicht und ihr Beifahrer (31) schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Alle verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

