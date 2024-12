Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Brand in einem Gebäude in Korbach-Meineringhausen

Kassel (ots)

Am heutigen Morgen, 19.12.2024, gg. 03:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einem unbewohnten dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Korbach-Meineringhausen. Derzeit sind die Feuerwehren aus Korbach und Meineringhausen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten zwei Bewohner eines benachbarten Wohnhauses ihr Haus vorerst verlassen. Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

