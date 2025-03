Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Leun- Biskirchen: Haus nach Verpuffung unbewohnbar

Dillenburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstag, 27. März, gegen 14.20 Uhr in der Straße Am Hain zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus. Rettungskräfte brachten einen 42-jährigen Bewohner schwerverletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist sein Zustand stabil. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Haus ist stark beschädigt, in Teilen einsturzgefährdet und unbewohnbar. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, umliegende Gebäude wurden nicht beschädigt. 16 Personen mussten in andere Unterkünfte gebracht werden. Kräfte vom Rettungsdienst, von der Feuerwehr, dem THW und der Polizei waren vor Ort im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Bisher kann eine fahrlässige Handlung als Ursache der Verpuffung nicht ausgeschlossen werden, mit näheren Ergebnissen ist frühestens Mitte nächster Woche zu rechnen.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell