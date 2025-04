Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Durch einen Schockanruf wird eine 83-Jährige um ihre Wertsachen gebracht

Hannover (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich am Donnerstag, 10.04.2025, als Staatsanwalt ausgegeben und eine 83 Jahre alte Seniorin im Bereich der Innenstadt von Lehrte um ihren Schmuck und Wertgegenstände gebracht. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und warnt vor der Betrugsmasche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover wurde die 83-Jährige gegen 13:50 Uhr von einer weinenden Frau angerufen, die vorgab, die Tochter der Seniorin zu sein. Die Anruferin berichtete von einem schweren Verkehrsunfall, den sie verursacht habe. An dieser Stelle wurde das Telefonat durch einen vorgeblichen Staatsanwalt übernommen, der die Zahlung einer Kaution forderte, um die drohende Haft der Tochter abzuwenden. Es folgten weitere Anrufe des falschen Staatsanwaltes sowie eines vorgeblichen Oberstaatsanwaltes, um den Druck auf die Seniorin zu erhöhen. Gegen 15:15 Uhr übergab die Seniorin schließlich die geforderten Wertsachen an einen Täter an ihrer Haustür. Dieser entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Währenddessen wurde die Seniorin am Telefon gehalten und der psychische Druck aufrechterhalten. Als die Tochter der 83-Jährigen kurze Zeit später ihre Mutter aufsuchte, war der Täter bereits weg.

Die herbeigerufene Polizei führte eine Fahndung im Nahbereich durch. Doch von dem Täter fehlte jede Spur. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Er war circa 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Der Täter hatte kurze dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine Jeanshose und ein quergestreiftes T-Shirt. Der Unbekannte sprach nicht.

Die Polizei ermittelt wegen Trickbetruges und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

Präventionshinweise

Die Polizei weist darauf hin, dass in der Region Hannover jüngst auch vermehrt Fälle von Trickdiebstahl aufgetreten sind, in denen die Täter sich an der Haustür als Handwerker oder - unter Vortäuschung eines Wasserrohrbruchs in der Nachbarschaft - Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben haben.

Mit den Folgenden Tipps der Polizei kann man sich vor solchen Betrügern schützen:

- Im Zweifel: Wählen Sie immer eigenständig die 110! Die Leitstelle weiß, wo Einsatzkräfte - auch in zivil - unterwegs sind. - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Lassen Sie sich von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis vorzeigen. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei und Justiz werden Sie niemals um Bargeld oder Wertgegenstände bitten. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf!

Weitere Informationen zum Umgang mit solchen Betrugsversuchen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

/nash, ram

