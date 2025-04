POL-H: Hannover-Calenberger-Neustadt: Unbekannter zielt mit Pistole auf Personengruppe - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Auf der Berliner Allee in Hannover-Südstadt ist am Mittwoch, 09.04.2025, eine Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die 50-Jährige wurde an der Kreuzung zur Marienstraße aus bislang ungeklärter Ursache von dem Lkw erfasst. Die Radfahrerin verstarb im Krankenhaus. ...

