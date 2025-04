Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Sattelauflieger aufgebrochen - Täter erbeuten während der Fahrt EDV-Equipment im Wert von rund 10.000 Euro aus fahrendem Lkw

Hannover (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 08.04.2025, haben unbekannte Täter auf der Bundesautobahn (BAB) 2 in Richtung Berlin diverses EDV-Equipment aus einem fahrenden Lkw erbeutet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr gegen 02:20 Uhr ein 28-jähriger aus Polen mit seinem Sattelzug die BAB 2 in Richtung Berlin. Zeitgleich folgte dem Lkw ein mit mehreren unbekannten Tätern besetzter dunkler Pkw. In Höhe der Gemeinde Luhden, Landkreis Schaumburg, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie sich mindestens zwei Täter während der Fahrt auf die Motorhaube bzw. das Dach des nun unmittelbar hinter dem Sattelzug fahrenden Pkw begaben. Dann öffneten sie die Türen des Aufliegers gewaltsam und entwendeten aus diesem eine bislang unbekannte Anzahl von Bildschirmen und Laptops. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrem Fahrzeug unerkannt. Als der 28-Jährige gegen 03:05 Uhr mit seinem Gespann an einer Rastanlage in Garbsen Halt machte, bemerkte er die beschädigte Tür des Aufliegers und das Fehlen der Ladung.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zum von den Tätern genutzten Fahrzeug oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei dem Einsatz- und Streifendienst Bundesautobahn unter der Telefonnummer 0511 109-8932 zu melden. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell