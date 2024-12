Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Weniger Elterntaxis mehr Sicherheit

Lippstadt (ots)

Im Bereich der Schulen kommt es immer wieder zu unübersichtlichen Verkehrssituationen. Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion des Bezirks- und Verkehrsdienstes am 05.12.2024 konnte dies im Bereich der Gesamtschule in Lippstadt bestätigt werden. Vor allem wird durch die Eltern im Bereich der dortigen Bushaltestelle geparkt und dadurch der Busverkehr behindert. Außerdem wird in zweiter Reihe gehalten. Die Verstöße wurden konsequent geahndet und die Eltern sensibilisiert. Aufgrund der unübersichtlichen Verkehrssituationen kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für die Kinder.

Warum sollte Ihr Kind zu Fuß zur Schule gehen?

- Es birgt große Lernchancen

- Körperliche und geistige Kompetenzen werden weiterentwickelt

- Der Orientierungssinn und die Wahrnehmung werden geschult

- Die Kinder entwickeln ein Umweltbewusstsein

- Das Sozialverhalten wird gefördert

- Bewegung an der frischen Luft fördert die Konzentrationsfähigkeit

- Weniger Elterntaxis bedeuten weniger Verkehr und mehr Sicherheit für alle

Um Gefahren vor der Schule zu vermeiden ein paar Tipps:

- Lassen Sie ihr Kind nicht direkt vor der Schule aussteigen, sondern den letzten Teil zu Fuß gehen

- Schauen Sie, ob ihre Kinder gemeinsam zur Schule laufen können

- Üben Sie den Schulweg mit ihrem Kind und erarbeiten Sie den sichersten Weg

- Statten Sie ihr Kind mit retroreflektierenden Elementen an der Kleidung aus

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell