POL-SO: Ense - Höingen - Einbruch in Lagerhalle

Erwitte (ots) - Am 03.12.2024 kam es um 17:40 Uhr in Bad Westernkotten zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten jungen Kradfahrer. Eine 52jährige Frau aus Erwitte befuhr mit ihrem Toyota den Solering und bog nach links in den Mühlenweg, Richtung Klinikparkplatz, ab. Ein 16jähriger Erwitter befuhr den Solering mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. Im ...

