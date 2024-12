Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Jugendlichen

Erwitte (ots)

Am 03.12.2024 kam es um 17:40 Uhr in Bad Westernkotten zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten jungen Kradfahrer. Eine 52jährige Frau aus Erwitte befuhr mit ihrem Toyota den Solering und bog nach links in den Mühlenweg, Richtung Klinikparkplatz, ab. Ein 16jähriger Erwitter befuhr den Solering mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. Im Einmündungsbereich kam es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei erlitt der jugendliche Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und anschließend per Hubschrauber in eine weitere Klink verlegt. Zur Unfallaufnahme wurde ein speziell ausgebildetes Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn eingesetzt. Die Unfallstelle war während der Aufnahme vollständig gesperrt, die Strecke wurde gegen 22:00 Uhr wieder freigegeben. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. (Ko)

