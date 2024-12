Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dringender Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter 14-jährigen Jugendlichen

Erwitte (ots)

Am heutigen Abend um 18.54 Uhr wurde eine 14-jährige Jugendliche aus Erwitte schwer verletzt mitten auf der Fahrbahn der Soester Straße liegend in Höhe der dortigen Fußgängerbedarfsampel von einer unabhängigen Zeugin aufgefunden, die sofort geistesgegenwärtig die Polizei informierte. Die Jugendliche gab an, von einem Pkw erfasst worden zu sein, der anschließend seine Fahrt in Fahrtrichtung Soest fortsetzte, ohne sich um die Folgen des Verkehrsunfalls und insbesondere um die Alarmierung des Rettungsdienstes für sie zu kümmern. Von dem von der Polizei hinzugezogenen Rettungsdienst wurde die schwer verletzte Jugendliche ins Krankenhaus gebracht. Ein speziell ausgebildetes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Dortmund übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unverzüglich bei der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941/91000 zu melden. Weiter wird gebeten sich bei der Feststellung von einem unfallbeschädigten Fahrzeug im Kreisgebiet ebenfalls sofort bei der Polizei zu melden. Hierzu kann auch die Notrufleitung 110 genutzt werden. (MJ)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell