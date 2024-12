Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht dringend Zeugen

Soest (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am 11.11.2024, um 15:30 Uhr an der Einmündung Senator-Schwartz-Ring / Lülingsohr in Soest ein Verkehrsunfall bei dem eine 56-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Näheres siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5906687 Damals flüchtete eine ca. 50-jährige Frau mit schulterlangen blonden Haaren und Brillenträgerin. Zur Unfallzeit benutzte sie vermutlich einen weißen Pkw Kombi. Die Polizei sucht derzeit gezielt nach Zeugen, die sich direkt hinter dem Pkw der flüchtigen Frau, oder in der Nähe befunden haben und sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten sich dringend bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 / 91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell